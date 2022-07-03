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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу

Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу

Київ • УНН

 • 99369 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупаційні війська 31 раз обстріляли область. Обійшлося без жертв. Про це інформує УНН.

Деталі

За словами голови ОВА, ворог протягом дня тричі обстріляв Шосткинський район зі своєї території.

Після восьмої ранку росіяни 12 разів відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді.

Після 14-тої години по Есманьській громаді 5 "прильотів" з міномета.

Майже о 21-шій годині мінометний обстріл повторився у Шалигінській громаді, 14 прильотів.

Жертв та руйнувань немає.

Нагадаємо

Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали території 10-х областей.

Українські Національні Новини

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