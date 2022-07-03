Окупанти 31 раз обстріляли Сумську область за попередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив, що російські окупаційні війська 31 раз обстріляли область. Обійшлося без жертв. Про це інформує УНН.
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За словами голови ОВА, ворог протягом дня тричі обстріляв Шосткинський район зі своєї території.
Після восьмої ранку росіяни 12 разів відкрили вогонь з мінометів по Шалигінській громаді.
Після 14-тої години по Есманьській громаді 5 "прильотів" з міномета.
Майже о 21-шій годині мінометний обстріл повторився у Шалигінській громаді, 14 прильотів.
Жертв та руйнувань немає.
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