Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого, - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Під час вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали території 10-х областей. Про це інформує УНН.
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Територія 10 областей постраждала від бойових дій після 24 лютого. За цей час вдалося звільнити 1027 міст і селищ, ще 2610 поки перебувають під російською окупацією.
За словами Зеленського, більшість із населених пунктів потребує відбудови, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново. Десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів і теж потребують відновлення.
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"Звичайно, ми вже почали своїми силами відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, на територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна тільки залучивши міжнародні можливості", - сказав Президент.
Нагадаємо
Україна представить у Лугано національний погляд на відбудову країни.
Володимир Зеленський зазначив, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України.
"І коли ми реалізуємо цей проект – а я впевнений, що це буде, – його відлік буде вестися, можливо, саме від цього заходу", - додав Глава держави.