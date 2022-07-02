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Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля, - Зеленский

Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля, - Зеленский

Киев • УНН

 • 145651 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Во время вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали территории 10 областей. Об этом информирует УНН.

Подробности

Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией.

По словам Зеленского, большинство из населенных пунктов нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Десятки городов в других областях Украины получили ракетные удары и тоже нуждаются в восстановлении.

Цитата

"Конечно, мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах, на территориях. Но реализовать такой масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", — сказал Президент.

Напомним

Украина представит у Лугано национальный взгляд на восстановление страны.

Владимир Зеленский отметил, что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

"И когда мы реализуем этот проект, – а я уверен, что это будет, – его отсчет будет вестись, возможно, именно от этого мероприятия", — добавил Глава государства.

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