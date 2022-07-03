Оккупанты 31 раз обстреляли Сумскую область за предыдущие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупационные войска 31 раз обстреляли область. Обошлось без жертв. Об этом информирует УНН.
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По словам главы ОВА, враг в течение дня трижды обстрелял Шосткинский район со своей территории.
После восьми утра россияне 12 раз открыли огонь из минометов по Шалыгинской общине.
После 14 часов по Эсманьской общине 5 "прилетов" из миномета.
Почти в 21 часов минометный обстрел повторился в Шалыгинской общине, 14 прилетов.
Жертв и разрушений нет.
Напомним
Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пострадали территории 10-х областей.