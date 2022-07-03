Ранок почався з мінометного вогню: окупанти обстріляли Сумщину

Цитата

"Ніч в області минула тихо: по нашій території не було обстрілів. Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає", - повідомив Живицький.

Доповнення

3 липня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що російські окупаційні війська 31 раз обстріляли область.