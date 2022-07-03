Ранок почався з мінометного вогню: окупанти обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Сьогодні вранці російські окупанти обстріляли з мінометів Шалигінську громаду Сумщини – зафіксовано 10 "прильотів". Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Ніч в області минула тихо: по нашій території не було обстрілів. Але ранок у Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 приходів після сьомої ранку. Жертв та руйнувань попередньо немає", - повідомив Живицький.
Доповнення
3 липня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомляв, що російські окупаційні війська 31 раз обстріляли область.