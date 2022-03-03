Оккупанты нанесли новый обстрел по жилому массиву Харькова

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"Удары по жилому массиву Салтовка в Харькове", - написал Геращенко и опубликовал видео.

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Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что наступление оккупантов на территорию города Харьков уже в ближайшее время можно будет брать в кавычки. Враг несет катастрофические потери в технике и в личном составе.

Ранее

Харьков находится под бомбежкой врага. 1 марта ракеты оккупантов попали в здание Харьковской ОГА, оперного театра, филармонии и части жилого массива. По данным ОГА, 21 человек погиб и 112 получили ранения в результате обстрелов Харькова за те сутки.

2 марта в Харькове русские самолеты бомбардировали центральный квартал города. Под ракетный удар попали танковое училище, университет воздушных сил, админздание ГУНП. В результате обстрела зданий в центре Харькова погибло 4 человека - один гражданский и трое полицейских.