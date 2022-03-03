Окупанти завдали нового обстрілу по житловому масиву Харкова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Російські окупанти завдали ударів по житловому масиву Салтівка у Харкові. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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"Удари по житловому масиву Салтівка у Харкові", - написав Геращенко та опублікував відео.
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Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що наступ окупантів на територію міста Харків вже найближчим часом можна буде брати в лапки. Ворог зазнає катастрофічних втрат у техніці та в особовому складі.
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Харків перебуває під бомбардуванням ворога. 1 березня ракети окупантів потрапили до будівлі Харківської ОДА, оперного театру, філармонії та частини житлового масиву. За даними ОДА, 21 особа загинула і 112 отримали поранення внаслідок обстрілів Харкова за ту добу.
2 березня у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. У результаті обстрілу будівель в центрі Харкова загинуло 4 людей - один цивільний і троє поліцейських.