Оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Российские оккупанты в течение дня нанесли 44 удара по приграничью Сумской области. Под обстрелами были Белопольская, Хотинская, Середино-Будская и Краснопольская громады. Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
Детали
▪️ Краснопольская громада: враг обстрелял приграничье из минометов, 12 прилетов, а также с беспилотника сбросили две взрывчатки.
▪️ По Белопольской громаде россияне открывали минометный огонь, 15 прилетов. Повреждена школа и гараж в селе Павловки.
▪️ Середино-Будская громада: был минометный обстрел со стороны россии, 3 прилета.
▪️ По Хотинской громаде противник стрелял из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке.
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"Во всех случаях без жертв и пострадавших", - отметил глава ОВА.
Напомним
Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. Как сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, есть разрушенные дома, также ранен житель.