Оккупанты нанесли 44 удара по приграничью Сумской области

Детали

▪️ Краснопольская громада: враг обстрелял приграничье из минометов, 12 прилетов, а также с беспилотника сбросили две взрывчатки.

▪️ По Белопольской громаде россияне открывали минометный огонь, 15 прилетов. Повреждена школа и гараж в селе Павловки.

▪️ Середино-Будская громада: был минометный обстрел со стороны россии, 3 прилета.

▪️ По Хотинской громаде противник стрелял из минометов, 14 прилетов. В результате обстрела повреждены детсад и школьный стадион в Кондратовке.

Цитата

"Во всех случаях без жертв и пострадавших", - отметил глава ОВА.

Напомним

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Сумскую область. Как сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, есть разрушенные дома, также ранен житель.