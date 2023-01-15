Окупанти завдали 44 удари по прикордонню Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Російські окупанти протягом дня завдали 44 удари по прикордонню Сумщини. Під обстрілами були Білопільська, Хотінська, Середино-Будська та Краснопільська громади. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
Деталі
▪️ Краснопільська громада: ворог обстріляв прикордоння із мінометів, 12 прильотів, а також із безпілотника скинули дві вибухівки.
▪️ По Білопільській громаді росіяни відкривали мінометний вогонь, 15 прильотів. Пошкоджена школа та гараж у селі Павлівки.
▪️ Середино-Будська громада: був мінометний обстріл зі сторони росії, 3 прильоти.
▪️ По Хотінській громаді противник стріляв із мінометів, 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджені дитсадок та шкільний стадіон у Кіндратівці.
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"У всіх випадках без жертв і постраждалих", - зазначив голова ОВА.
Нагадаємо
Російські окупанти вчергове обстріляли Сумську область. Як повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, є зруйновані будинки, також поранено жителя.