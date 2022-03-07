Оккупанты застрелили главу Гостомельской громады, когда он раздавал хлеб и лекарства - поселковый совет
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Российские оккупанты застрелили в Киевской области главу Гостомельской громады Юрия Прилипко, когда он раздавал хлеб и лекарства. Об этом сообщает Гостомельский поселковый совет в Facebook, пишет УНН.
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"Глава Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая людей в горе и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты", - говорится в сообщении.
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3 марта глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко попадал под вражеский обстрел.