Оккупанты застрелили главу Гостомельской громады, когда он раздавал хлеб и лекарства - поселковый совет

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"Глава Гостомельской громады Юрий Ильич Прилипко погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным, утешая людей в горе и утешая отчаявшихся. За это его вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зарей застрелили оккупанты", - говорится в сообщении.

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3 марта глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко попадал под вражеский обстрел.