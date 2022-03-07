Окупанти застрелили голову Гостомельської громади, коли він роздавав хліб та ліки - селищна рада

Цитата

«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

3 березня голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко потрапляв під ворожий обстріл.