Окупанти застрелили голову Гостомельської громади, коли він роздавав хліб та ліки - селищна рада
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Російські окупанти застрелили на Київщині голову Гостомельської громади Юрія Прилипка, коли він роздавав хліб та ліки. Про це повідомляє Гостомельська селищна рада у Facebook, пише УНН.
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«Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених. За це його разом з побратимами Русланом Карпенком і Іваном Зорею застрелили окупанти», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
3 березня голова Гостомельської ОТГ Юрій Прилипко потрапляв під ворожий обстріл.