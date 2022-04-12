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Оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна. 18 моряков вывезли в оккупированный Донецк - омбудсмен

Киев • УНН

 • 77864 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. На территории Мариупольского морского торгового порта военными российской федерации были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, которые являются гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк. Об этом в Telegram сообщила омбудсмен Людмила Денисова, передает УНН.

Оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна. 18 моряков вывезли в оккупированный Донецк - омбудсмен

Детали

По словам омбудсмена, сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что из-за нехватки продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание.

По предварительной информации, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы российскими оккупантами в порту Мариуполя.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола №4 к Конвенции", - написала Денисова.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине.

Напомним

На территории Мариупольского морского торгового порта военными рф были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии. Среди них 18 украинцев.

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