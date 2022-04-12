Окупанти захопили в полон екіпаж ще одного судна. 18 моряків вивезли до окупованого Донецька - омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На території Маріупольського морського торгівельного порту військовими Російської Федерації були взяті в заручники члени екіпажу суховантажу "Blue Star-1" під прапором Ліберії. 18 моряків, які є громадянами України, вивезено до тимчасово окупованого Донецька. Про це у Telegram повідомила омбудсмен Людмила Денісова, передає УНН.
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За словами омбудсмена, суховантаж зайшов у порт Маріуполя наприкінці лютого та був заблокований російськими окупантами. Зв’язок із екіпажом було втрачено 25 березня 2022 року. Відомо, що через брак продовольства екіпаж був вимушений перейти на дворазове харчування.
За попередньою інформацією, у полоні окупантів можуть перебувати близько 200 членів екіпажів кількох суден, які були заблоковані російськими окупантами у порту Маріуполя.
"Такими діями РФ порушує право на життя і на свободу, особисту недоторканість, гарантовані статтями 3 та 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та право на свободу пересування, гарантовано статтею 2 Протоколу №4 до Конвенції", - написала Денісова.
Омбудсмен звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав людини в Україні.
Нагадаємо
Hа території Маріупольського морського торгівельного порту військовими рф були захоплені та вивезені в невідомому напрямку члени екіпажу судна SMARTA під прапором Ліберії. Серед них 18 українців.