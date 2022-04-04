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Оккупанты захватили и заминировали центральную районную больницу в Запорожской области - Генштаб

Киев • УНН

 • 826000 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Российские оккупанты захватили и заминировали внутреннюю территорию центральной районной больницы в городе Пологи Запорожской области. Персонал и больных предупредили о запрете возвращаться в больницу. В помещении больницы остались раненые оккупанты. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, пишет УНН.

Оккупанты захватили и заминировали центральную районную больницу в Запорожской области - Генштаб

Детали

Отмечается, что враг продолжает нести потери. Несмотря на так называемое "официальное" российское количество потерь, периодически становится известно о потерях отдельных частей и подразделений оккупантов.

По имеющейся информации, потери 20-й мотострелковой дивизии (Камышин, Волгоградская область) 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, в частности: 33-го, 255-го, 294-го мотострелковых полков, которые вернулись в пункты постоянной дислокации, составили до 40% личного состава, вооружения и военной техники. Как следствие - значительная часть военнослужащих, которым посчастливилось вернуться, пытается уволиться.

Имеющиеся военные медицинские учреждения россии и беларуси не позволяют обеспечить лечение такого значительного количества раненых на территории Украины военнослужащих оккупационных войск. Так, медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области переведено на усиленный режим дежурства. Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области указанного лечебного учреждения поступило около 100 раненых оккупантов.

В городе Изюм, из-за значительных потерь личного состава подразделений 237-го танкового полка и 752-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы.

Имеющиеся потери офицерского состава русское военное руководство пытается пополнить за счет офицеров высших военных учебных заведений. По имеющейся информации, в военной академии связи в Санкт-Петербурге, осуществляется срочная подготовка офицеров к замещению должностей в боевых военных частях.

На Северском направлении обстановка изменений не претерпела. Продолжается ликвидация последствий деятельности российских оккупационных войск.

На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительном вывозе местных жителей на территорию российской федерации.

На временно занятых оккупантами территориях Херсонской области продолжаются боевые действия. Вокруг Новой Каховки противник усилил пропускной режим на блокпостах. Захватчики прибегают к задержанию мирных жителей и принуждению их к инженерному оборудованию позиций. Участились случаи незаконного изъятия транспортных средств у населения.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,3 тыс. лиц, 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники.

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