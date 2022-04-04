Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 300 окупантів та 147 ворожих літаків

Деталі

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно становлять:



особового складу - близько 18 300 осіб,



танків ‒ 647,



бойових броньованих машин ‒ 1844,



артилерійських систем – 330,



РСЗВ - 107,



засобів ППО - 54,



літаків – 147,



гелікоптерів – 134,



автомобільної техніки - 1273,



кораблів/катерів - 7,



цистерн з ПММ - 76,



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,



спеціальної техніки - 25,



пускових установок ОТРК/ТРК - 4.



Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, зенітно-ракетними військами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу, 3 квітня, уражено 6 ворожих повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак-ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети.