Генштаб ЗСУ: знищено вже близько 18 300 окупантів та 147 ворожих літаків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,3 тис. осіб, 647 танків, 147 літаків, 330 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.04 орієнтовно становлять:
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- особового складу - близько 18 300 осіб,
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- танків ‒ 647,
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- бойових броньованих машин ‒ 1844,
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- артилерійських систем – 330,
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- РСЗВ - 107,
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- засобів ППО - 54,
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- літаків – 147,
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- гелікоптерів – 134,
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- автомобільної техніки - 1273,
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- кораблів/катерів - 7,
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- цистерн з ПММ - 76,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 92,
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- спеціальної техніки - 25,
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- пускових установок ОТРК/ТРК - 4.
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Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Доповнення
За даними Генштабу ЗСУ, зенітно-ракетними військами Повітряних Сил ЗСУ за попередню добу, 3 квітня, уражено 6 ворожих повітряних цілей: три літаки (Су-34, Су-35 та літак-ретранслятор Іл-22), один вертоліт та дві крилаті ракети.