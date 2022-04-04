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Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 300 оккупантов и 147 вражеских самолетов

Киев • УНН

 • 143527 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала войны, начатой рф, в Украине достигли уже около 18,3 тыс. лиц, 647 танков, 147 самолетов, 330 артиллерийских систем и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 300 оккупантов и 147 вражеских самолетов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 18 300 человек,
  • танков ‒ 647,
  • боевых бронированных машин ‒ 1844,
  • артиллерийских систем – 330,
  • РСЗО – 107,
  • средств ПВО – 54,
  • самолетов – 147,
  • вертолетов – 134,
  • автомобильной техники - 1273,
  • кораблей/катеров - 7,
  • цистерн с ГСМ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92,
  • специальной техники - 25,
  • пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки, 3 апреля, поражены 6 вражеских воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.

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