Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 18 300 оккупантов и 147 вражеских самолетов

Детали

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составляют:



личного состава – около 18 300 человек,



танков ‒ 647,



боевых бронированных машин ‒ 1844,



артиллерийских систем – 330,



РСЗО – 107,



средств ПВО – 54,



самолетов – 147,



вертолетов – 134,



автомобильной техники - 1273,



кораблей/катеров - 7,



цистерн с ГСМ - 76,



БПЛА оперативно-тактического уровня – 92,



специальной техники - 25,



пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.



Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Дополнение

По данным Генштаба ВСУ, зенитно-ракетными войсками Воздушных Сил ВСУ за предыдущие сутки, 3 апреля, поражены 6 вражеских воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет-ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты.