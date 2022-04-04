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Окупанти захопили та замінували центральну районну лікарню у Запорізькій області – Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Російські окупанти захопили та замінували внутрішню територію центральної районної лікарні у місті Пологи Запорізької області. Персонал і хворих попередили про заборону повертатись до лікарні. В приміщенні лікарні залишились поранені окупанти. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, пише УНН.

Окупанти захопили та замінували центральну районну лікарню у Запорізькій області – Генштаб

Деталі

Наголошується, що ворог продовжує зазнавати втрат. Не зважаючи на так звану “офіційну” російську кількість втрат, періодично стає відомо про втрати окремих частин і підрозділів окупантів.

За наявною інформацією, втрати 20-ї мотострілецької дивізії (Камишин, Волгоградська область) 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу, зокрема: 33-го, 255-го, 294-го мотострілецьких полків, які повернулись в пункти постійної дислокації, склали до 40% особового складу, озброєння та військової техніки. Як наслідок – значна частина військовослужбовців, яким пощастило повернутися, намагається звільнитися.

Наявні військові медичні заклади росії та білорусі не дозволяють забезпечити лікування такої значної кількості поранених на території України військовослужбовців окупаційних військ. Так, медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області переведено на посилений режим чергування. Це пов’язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів.

У місті Ізюм, через значні втрати особового складу підрозділів 237-го танкового полку та 752-го мотострілецького полку 3-ї мотострілецької дивізії, загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи.

Наявні втрати офіцерського складу російське військове керівництво намагається поповнити за рахунок офіцерів вищих військових навчальних закладів. За наявною інформацією, у військовій академії зв’язку, що у Санкт-Петербурзі, здійснюється термінова підготовка офіцерів до заміщення посад в бойових військових частинах.

На Сіверському напрямку обстановка змін не зазнала. Триває ліквідація наслідків діяльності російських окупаційних військ.

На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації.

На тимчасово зайнятих окупантами територіях Херсонської області тривають бойові дії. Навколо Нової Каховки противник посилив пропускний режим на блокпостах. Загарбники вдаються до затримання мирних жителів та примушення їх до інженерного обладнання позицій. Почастішали випадки незаконного вилучення транспортних засобів у населення.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку війни, розпочатої рф, в Україні сягнули вже близько 18,3 тис. осіб, 647 танків, 147 літаків, 330 артилерійських систем та сотень одиниць іншої військової техніки.

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