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Оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд на все выходные

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Российские оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд с пятницы до понедельника. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Об этом информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.

Цитата

«С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину - плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города», - написал Андрющенко.

Детали

Он призвал быть настороже и не подвергать себя опасности.

«Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу», - добавил Андрющенко.

Дополнение

Российские кураторы оккупации Мариуполя дмитрий саблин и петр иванов требуют от местных фермеров, которые не эвакуировались, отдать весь урожай, а с помощью российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество.

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