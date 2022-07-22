Оккупанты закрывают Мариуполь на въезд и на выезд на все выходные

Цитата

«С 16:00 пятницы до 6:00 понедельника оккупанты закрывают город на въезд и на выезд. Проводятся усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Инсайдеры озвучивают причину - плохая ночь для оккупантов в Бердянске, где они вдруг потеряли определенное количество военных. Поэтому ожидаем много и жестко внутри города», - написал Андрющенко.

Детали

Он призвал быть настороже и не подвергать себя опасности.

«Вычистите телефоны. Без лишней необходимости не отходите от домов. Обходите блок-посты. Помогайте друг другу», - добавил Андрющенко.

Дополнение

Российские кураторы оккупации Мариуполя дмитрий саблин и петр иванов требуют от местных фермеров, которые не эвакуировались, отдать весь урожай, а с помощью российского оружия их заставляют подписать юридические бумаги по безвозмездной передаче права собственности на земельные участки и имущество.