Окупанти зачиняють Маріуполь на в’їзд та на виїзд на всі вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Російські окупанти зачиняють Маріуполь на в’їзд та на виїзд з пятниці до понеділка. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Про це інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram, пише УНН.
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«З 16:00 п’ятниці до 6:00 понеділка окупанти зачиняють місто на в’їзд та на виїзд. Будуть проводитись посилені фільтраційні та антипартизанські заходи. Інсайдери озвучують причину - погана ніч для окупантів в Бердянську де вони раптом втратили певну кількість військових. Тому очікуємо багато і жорстко в середині міста», - написав Андрющенко.
Деталі
Він закликав бути насторожі та не наражати себе на небезпеку.
«Вичистить телефони. Без зайвої необхідності не відходьте від домівок. Оминайте блок-пости. Допомагайте один одному», - додав Андрющенко.
Доповнення
Російські куратори окупації Маріуполя дмитро саблін та петро іванов вимагають від місцевих фермерів, які не евакуювалися, віддати весь врожай, а за допомогою російської зброї їх примушують підписати юридичні папери по безоплатній передачі права власності на земельні ділянки та майно.