Оккупанты заблокировали в украинских портах примерно 80 иностранных судов

Детали

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал Баринов.

Он добавил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, неподтвержденная. Корабль отслеживали, но связи с ним нет.

Напомним

В апреле сообщали, что на территории морского торгового порта в Мариуполе российские оккупанты взяли в плен членов экипажей трех иностранных грузовых судов – Аzburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии.