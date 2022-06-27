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Оккупанты заблокировали в украинских портах примерно 80 иностранных судов

Оккупанты заблокировали в украинских портах примерно 80 иностранных судов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июня. УНН. В украинских портах остаются заблокированными около 80 иностранных судов. Об этом во время брифинга сообщил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, информирует УНН.

Детали

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал Баринов.

Он добавил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, неподтвержденная. Корабль отслеживали, но связи с ним нет.

Напомним

В апреле сообщали, что на территории морского торгового порта в Мариуполе российские оккупанты взяли в плен членов экипажей трех иностранных грузовых судов – Аzburg под флагом Доминики, Smarta и Blue Star-1 под флагом Либерии.

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