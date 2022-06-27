Окупанти заблокували в українських портах приблизно 80 іноземних суден
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В українських портах наразі залишаються заблокованими приблизно 80 іноземних суден. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, інформує УНН.
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"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – сказав Барінов.
Він додав, що інформація про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, непідтверджена. Корабель відстежували, але зв’язку з ним немає.
Нагадаємо
У квітні повідомляли, що на території морського торговельного порту у Маріуполі російські окупанти взяли у полон членів екіпажів трьох іноземних вантажних суден – Аzburg під прапором Домініки, Smarta та Blue Star-1 під прапором Ліберії.