Оккупанты за текущий месяц 170 раз обстреляли приграничье Сумщины – ГПСУ

Цитата

“За последнее время ситуация неизменна. Больше всего обстрелам подвергается Сумская область. В день враг может наносить по этим областям до 10-20 ударов. Это собственно десятки, а в некоторые дни и сотни снарядов, которые падают на украинскую землю. В начале этого месяца нами зафиксировано около 170 обстрелов этих территорий. Это преимущественно из артиллерии и минометов. И также было три обстрела с применением авиации”, – сказал он.

Детали

В частности, россия не прекращает провокаций на границе в пределах Черниговской и Сумской областей. Ежедневно с территории страны-агрессора проходят обстрелы приграничных районов этих областей.

Враг ведет огонь с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Также вовлекается в обстрелы и авиация. Демченко добавил, что россия использует БПЛА, разрушая гражданскую инфраструктуру Украины в этих регионах.

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области из минометов, артиллерии и РСЗО – зафиксировано примерно 100 "прилетов".