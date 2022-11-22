Оккупанты за текущий месяц 170 раз обстреляли приграничье Сумщины – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. С начала ноября российские оккупанты нанесли более 170 ударов по приграничным территориям Сумской области. Об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
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“За последнее время ситуация неизменна. Больше всего обстрелам подвергается Сумская область. В день враг может наносить по этим областям до 10-20 ударов. Это собственно десятки, а в некоторые дни и сотни снарядов, которые падают на украинскую землю. В начале этого месяца нами зафиксировано около 170 обстрелов этих территорий. Это преимущественно из артиллерии и минометов. И также было три обстрела с применением авиации”, – сказал он.
Детали
В частности, россия не прекращает провокаций на границе в пределах Черниговской и Сумской областей. Ежедневно с территории страны-агрессора проходят обстрелы приграничных районов этих областей.
Враг ведет огонь с применением артиллерии, минометов, стрелкового оружия. Также вовлекается в обстрелы и авиация. Демченко добавил, что россия использует БПЛА, разрушая гражданскую инфраструктуру Украины в этих регионах.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли четыре общины Сумской области из минометов, артиллерии и РСЗО – зафиксировано примерно 100 "прилетов".