Окупанти за поточний місяць 170 разів обстріляли прикордоння Сумщини – ДПСУ

Цитата

“За останній час ситуація незмінна. Найбільше обстрілам піддається Сумська область. За день ворог може наносити по цим областям до 10-20 ударів. Це, власне, десятки, а в деякі дні і сотні снарядів, які падають на українську землю. Спочатку цього місяця нами зафіксовано близько 170 обстрілів цих територій. Це, переважно, з артилерії та мінометів. І також було три обстріли із застосуванням авіації”, – сказав він.

Деталі

Зокрема, росія не припиняє провокацій на кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей. Щодня з території країни-агресора відбуваються обстріли прикордоння цих областей.

Ворог веде вогонь із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Також залучається до обстрілів і авіація. Демченко додав, що росія використовує БПЛА, руйнуючи цивільну інфраструктуру України в цих регіонах.

Доповнення

Минулої доби російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів, артилерії та РСЗВ – зафіксовано приблизно 100 "прильотів".