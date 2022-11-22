Окупанти за поточний місяць 170 разів обстріляли прикордоння Сумщини – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Від початку листопада російські окупанти завдали понад 170 ударів по прикордонним територіям Сумської області. Про це на брифінгу повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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“За останній час ситуація незмінна. Найбільше обстрілам піддається Сумська область. За день ворог може наносити по цим областям до 10-20 ударів. Це, власне, десятки, а в деякі дні і сотні снарядів, які падають на українську землю. Спочатку цього місяця нами зафіксовано близько 170 обстрілів цих територій. Це, переважно, з артилерії та мінометів. І також було три обстріли із застосуванням авіації”, – сказав він.
Деталі
Зокрема, росія не припиняє провокацій на кордоні в межах Чернігівської та Сумської областей. Щодня з території країни-агресора відбуваються обстріли прикордоння цих областей.
Ворог веде вогонь із застосуванням артилерії, мінометів, стрілецької зброї. Також залучається до обстрілів і авіація. Демченко додав, що росія використовує БПЛА, руйнуючи цивільну інфраструктуру України в цих регіонах.
Доповнення
Минулої доби російські окупанти обстріляли чотири громади Сумської області з мінометів, артилерії та РСЗВ – зафіксовано приблизно 100 "прильотів".