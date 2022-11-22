Окупанти обстріляли Сумщину з мінометів і РСЗВ: приблизно 100 "прильотів"

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"Сумщина. Зафіксовано близько 100 прильотів з мінометів, САУ, РСЗВ", – написав Тимошенко.

Російські війська обстріляли Глухівську, Середино-Будську, Хотінську та Зноб-Новгородську громади.

"Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП", –повідомив Тимошенко.

Жертв внаслідок ворожих обстрілів немає.

Нагадаємо

Як повідомив 18 листопада голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, поки немає жодних ознак того, що протягом найближчих двох тижнів ворог намагатиметься наступати на Україну через Сумщину.