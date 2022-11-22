Оккупанты обстреляли Сумскую область из минометов и РСЗО: около 100 "прилетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли четыре громады Сумской области из минометов, артиллерии и РСЗО – зафиксировано примерно 100 "прилетов". Об этом в Telegram сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Сумская область. Зафиксировано около 100 прилетов из минометов, САУ, РСЗО", – написал Тимошенко.
Российские войска обстреляли Глуховскую, Середино-Будскую, Хотинскую и Зноб-Новгородскую громады.
"Повреждено здание заведения культуры, частный дом. В селе Кондратовка Хотинской территориальной громады повреждениям подверглись частные дома и здания. На севере области из-за обстрелов поврежден ЛЭП", – сообщил Тимошенко.
Жертв в результате вражеских обстрелов нет.
Напомним
Как сообщил 18 ноября глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, пока нет никаких признаков того, что в течение ближайших двух недель враг будет пытаться наступать на Украину через Сумскую область.