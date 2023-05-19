Оккупанты за сутки нанесли около 90 ударов по Украине

Детали

В течение этих суток противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Подверглась разрушениям гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Дополнение

За день враг трижды из минометов и ствольной артиллерии обстрелял приграничные территории Черниговской и Сумской областей. Зафиксировано 25 приходов. Обошлось без повреждений инфраструктуры и пострадавших.