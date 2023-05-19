Окупанти за добу завдали близько 90 ударів по Україні

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КИЇВ. 19 травня. УНН. Протягом поточної доби ворог обстрілював Україну ракетами, з авіації та з реактивних систем залпового вогню, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.

Деталі

Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Доповнення

За день ворог тричі з мінометів та ствольної артилерії обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 25 приходів. Обійшлось без пошкоджень інфраструктури та постраждалих.

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