Окупанти за добу завдали близько 90 ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Протягом поточної доби ворог обстрілював Україну ракетами, з авіації та з реактивних систем залпового вогню, пише УНН з посиланням на вечірнє зведення Генштабу.
Деталі
Протягом цієї доби противник завдав 6 ракетних та 51 авіаційного удару, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу Кривого Рогу Дніпропетровської області, населених пунктів Степногірськ Запорізької області та Берислав на Херсонщині, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки та інша цивільна інфраструктура.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
Доповнення
За день ворог тричі з мінометів та ствольної артилерії обстріляв прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Зафіксовано 25 приходів. Обійшлось без пошкоджень інфраструктури та постраждалих.