Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил об обстрелах области за 20 августа. Оккупанты обстреляли 4 общины более 40 раз. Об этом информирует УНН.
Детали
В большинстве случаев россияне обстреливали приграничные территории со своей территории. Зафиксировано 42 прилета.
Буринская община: обстрелы из ствольной артиллерии − 4 прилета, артобстрел – 4 прилета.
Белопольская община: обстрелы из минометов−4 прилета, впоследствии выпустивших еще 12 мин.
Хотинская община: 10 выстрелов из КПВТ.
Зноб-новгородская община:обстрелы, вероятно, из САУ−8 прилетов.
Во всех случаях без жертв и разрушений.
Напомним
В Николаеве сообщают о мощных взрывах.