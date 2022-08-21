Оккупанты за сутки более 40 раз обстреляли 4 общины Сумской области

Детали

В большинстве случаев россияне обстреливали приграничные территории со своей территории. Зафиксировано 42 прилета.

Буринская община: обстрелы из ствольной артиллерии − 4 прилета, артобстрел – 4 прилета.

Белопольская община: обстрелы из минометов−4 прилета, впоследствии выпустивших еще 12 мин.

Хотинская община: 10 выстрелов из КПВТ.

Зноб-новгородская община:обстрелы, вероятно, из САУ−8 прилетов.

Во всех случаях без жертв и разрушений.

Напомним

В Николаеве сообщают о мощных взрывах.