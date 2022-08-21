Окупанти за добу понад 40 разів обстріляли 4 громади Сумської області

Деталі

У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.

Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.

Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.

Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.

Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.

У всіх випадках без жертв та руйнувань.

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