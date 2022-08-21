Окупанти за добу понад 40 разів обстріляли 4 громади Сумської області
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про обстріли області за 20 серпня. Окупанти обстріляли 4 громади понад 40 разів. Про це інформує УНН.
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У більшості випадках росіяни обстрілювали прикордонні території зі своєї території. Зафіксовано 42 прильоти.
Буринська громада: обстріли зі ствольної артилерії − 4 прильоти, артобстріл – 4 прильоти.
Білопільська громада: обстріли з мінометів − 4 прильоти, згодом випустили ще 12 мін.
Хотінська громада: 10 пострілів з КПВТ.
Зноб-Новгородська громада: обстріли, ймовірно, з САУ − 8 прильотів.
У всіх випадках без жертв та руйнувань.
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