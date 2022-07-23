Оккупанты взяли в плен семью замруководителя Пенсионного фонда Херсонской области - ОВА

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«Оккупанты похитили и держат в плену семью заместителя руководителя Пенсионного фонда Херсонской области Сергея Барчука. Сейчас об их состоянии и местонахождении ничего не известно», - сообщил Бутрий в Telegram.

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В начале июля сообщалось, что с начала войны рф против Украины в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них мэры городов и местные чиновники.