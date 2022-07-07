17 депутатів та 43 правоохоронці: у Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб

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"З моменту військової агресії правоохоронними органами області зафіксовано факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них, мери міст Каховки, Таврійська, Скадовська, Голої Пристані, Берислава, сільські голови Новоолександрівської, Бехтерської та Милівської ОТГ, голова Чорнобаївської селищної ради та його заступник, старости сіл Стара Збурївка, Зміївка та Осокорівка, секретар Новокаховської міської ради, 17 депутатів обласної та місцевої рад, 43 правоохоронці та 2 священнослужителі", - ідеться в повідомленні.

Деталі

За її інформацією, наразі слідству відомо про звільнення 306 громадян. Окупанти продовжують незаконно утримувати 151 особу, серед яких депутати місцевих рад, директор Новокаховського ліцею №10, колишній Херсонський міський голова, 8 правоохоронців та інші громадяни.

Більше того, Венедіктова зазначила, що сьогодні повідомлено про підозру вже другому організатору викрадення журналіста обласної газети "Новий день" - псевдокерівнику новокаховської ВЦА, який діяв змові із так званим "радником голови "днр".

"За його наказом журналіста тиждень тримали прикутим до батареї, допитували та били в захопленому райвідділку поліції російські військові та незаконні збройні формування", - розповіла вона.

Доповнення

У зайнятому окупантами Енергодарі Запорізької області російські загарбники викрали начальника управління комунальної власності Енергодарськох міської ради Бориса Ярмоленка.