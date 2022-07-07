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17 депутатов и 43 правоохранителя: в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек

17 депутатов и 43 правоохранителя: в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек

Киев • УНН

 • 239347 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. С начала войны рф против Украины в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них мэры городов и местные чиновники. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook, сообщает УНН.

Цитата

"С момента военной агрессии правоохранительными органами области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них, мэры городов Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской громад, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя", - говорится в сообщении.

Детали

По ее информации, в настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человек, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, бывший Херсонский городской голова, 8 правоохранителей и другие граждане.

Более того, Венедиктова отметила, что сегодня сообщено о подозрении уже второму организатору похищения журналиста областной газеты "Новый день – псевдоруководителю новокаховской ВГА, действовавшего в сговоре с так называемым "советником председателя "днр".

"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала она.

Дополнение 

В занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области российские захватчики похитили начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Бориса Ярмоленко.

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