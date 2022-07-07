17 депутатов и 43 правоохранителя: в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. С начала войны рф против Украины в Херсонской области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них мэры городов и местные чиновники. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в Facebook, сообщает УНН.
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"С момента военной агрессии правоохранительными органами области зафиксированы факты похищения или исчезновения 457 человек. Среди них, мэры городов Каховки, Таврийска, Скадовска, Голой Пристани, Берислава, сельские головы Новоалександровской, Бехтерской и Миловской громад, председатель Чернобаевского поселкового совета и его заместитель, старосты сел Старая Збуревка, Змиевка и Осокоровка, секретарь Новокаховского горсовета, 43 правоохранителя и два священнослужителя", - говорится в сообщении.
Детали
По ее информации, в настоящее время следствию известно об освобождении 306 граждан. Оккупанты продолжают незаконно содержать 151 человек, среди которых депутаты местных советов, директор Новокаховского лицея №10, бывший Херсонский городской голова, 8 правоохранителей и другие граждане.
Более того, Венедиктова отметила, что сегодня сообщено о подозрении уже второму организатору похищения журналиста областной газеты "Новый день – псевдоруководителю новокаховской ВГА, действовавшего в сговоре с так называемым "советником председателя "днр".
"По его приказу журналиста неделю держали прикованной к батарее, допрашивали и избивали в захваченном райотделе полиции российские военные и незаконные вооруженные формирования", - рассказала она.
Дополнение
В занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области российские захватчики похитили начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Бориса Ярмоленко.