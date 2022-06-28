В Енергодарі окупанти викрали місцевого посадовця - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У зайнятому окупантами Енергодарі Запорізької області російські загарбники викрали начальника управління комунальної власності Енергодарськох міської ради Бориса Ярмоленка. Про це повідомив Енергодарський міський голова Дмитро Орлов в Telegram, інформує УНН.
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"П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарської міської ради Ярмоленка Бориса Георгійовича. Прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомість. Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі", - заявив він.
За його словами, місцевий посадовець відомий своєю проукраїнською позицією.
Раніше
Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що у місті зросла кількість викрадань людей, які вчинають окупанти. Місто вже рівно три місяці знаходиться під окупацією росіян. За цей час посилився фізичний і психологічний тиск на громадян.
Доповнення
Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Наразі невідомо, де перебуває мер Херсона.