В Енергодарі окупанти викрали місцевого посадовця - мер

Цитата

"П’ять днів тому окупанти забрали в полон начальника управління комунальної власності Енергодарської міської ради Ярмоленка Бориса Георгійовича. Прийшли прямо на його робоче місце і повели у невідомість. Відтоді літня людина, яка має проблеми зі здоров’ям, знаходиться у неволі", - заявив він.

За його словами, місцевий посадовець відомий своєю проукраїнською позицією.

Раніше

Енергодарський міський голова Дмитро Орлов повідомив, що у місті зросла кількість викрадань людей, які вчинають окупанти. Місто вже рівно три місяці знаходиться під окупацією росіян. За цей час посилився фізичний і психологічний тиск на громадян.

Доповнення

Російські окупанти викрали міського голову Херсона Ігоря Колихаєва. Наразі невідомо, де перебуває мер Херсона.