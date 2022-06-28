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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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В Энергодаре оккупанты похитили местного чиновника - мэр

В Энергодаре оккупанты похитили местного чиновника - мэр

Киев • УНН

 • 77809 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. В занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области российские захватчики похитили начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича. Об этом сообщил Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"Пять дней назад оккупанты забрали в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича. Пришли прямо на его рабочее место и увели в неизвестность. С тех пор пожилой человек, имеющий проблемы со здоровьем, находится в неволе", – заявил он. 

По его словам, местный чиновник известен своей проукраинской позицией. 

Ранее

Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что в городе возросло количество похищений людей, совершаемых оккупантами. Город уже ровно три месяца находится под оккупацией россиян. За это время усилилось физическое и психологическое давление на граждан.

Дополнение 

Российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колихаева. Его задержали Колихаева примерно в 11 часов 28 июня. Пока неизвестно, где находится мэр Херсона.

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