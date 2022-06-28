В Энергодаре оккупанты похитили местного чиновника - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В занятом оккупантами Энергодаре Запорожской области российские захватчики похитили начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича. Об этом сообщил Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов в Telegram, информирует УНН.
Цитата
"Пять дней назад оккупанты забрали в плен начальника управления коммунальной собственности Энергодарского городского совета Ярмоленко Бориса Георгиевича. Пришли прямо на его рабочее место и увели в неизвестность. С тех пор пожилой человек, имеющий проблемы со здоровьем, находится в неволе", – заявил он.
По его словам, местный чиновник известен своей проукраинской позицией.
Ранее
Энергодарский городской голова Дмитрий Орлов сообщил, что в городе возросло количество похищений людей, совершаемых оккупантами. Город уже ровно три месяца находится под оккупацией россиян. За это время усилилось физическое и психологическое давление на граждан.
Дополнение
Российские оккупанты похитили городского голову Херсона Игоря Колихаева. Его задержали Колихаева примерно в 11 часов 28 июня. Пока неизвестно, где находится мэр Херсона.