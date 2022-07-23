Окупанти взяли в полон родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини - ОВА

Цитата

«Окупанти викрали та тримають в полоні родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини Сергія Барчука. Нині про їх стан та місцезнаходження нічого не відомо», - повідомив Бутрій у Telegram.

Доповнення

На початку липня повідомлялося, що з початку війни рф проти України на Херсонщині зафіксовані факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них мери міст та місцеві чиновники.