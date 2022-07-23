Окупанти взяли в полон родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Російські загарбники викрали та тримають в полоні родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини Сергія Барчука. Про це повідомив в.о. начальника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, пише УНН.
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«Окупанти викрали та тримають в полоні родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини Сергія Барчука. Нині про їх стан та місцезнаходження нічого не відомо», - повідомив Бутрій у Telegram.
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На початку липня повідомлялося, що з початку війни рф проти України на Херсонщині зафіксовані факти викрадення або зникнення 457 осіб. Серед них мери міст та місцеві чиновники.