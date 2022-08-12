Оккупанты ночью обстреляли два района Днепропетровской области

Детали

По Никопольскому району ударили с «Градов» и ствольной артиллерии.

В марганец прилетели к 40 реактивным снарядам. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик. В городе повреждены 4 многоэтажных и несколько частных домов. Оккупанты обстреляли и местный завод, типографию, магазин и кафе.

По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Изуродованы 4 частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг обстрелял из «ураганов» зеленодольскую общину. Есть разрушение жилья. Люди не пострадали.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о 5 "прилетах" в городе. Взрывы слышали в Слободском, Киевском и Новобаварском районах Харькова.