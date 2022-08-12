Окупанти вночі обстріляли два райони Дніпропетровської області
Київ • УНН
КИЇВ, 12 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської області Валентин Резніченко у своєму Telegram повідомив, що окупаційні війська обстріляли Криворізький та Нікопольський райони області. Про це інформує УНН.
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По Нікопольському району ударили з «Градів» та ствольної артилерії.
У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових та кілька приватних будинків. Окупанти обстріляли й місцевий завод, друкарню, магазин та кафе.
По Нікополю росіяни 10 разів поцілили зі ствольної артилерії. Понівечені 4 приватних будинки та автівки. Попередньо, люди не постраждали.
У Криворізькому районі ворог обстріляв з «Ураганів» Зеленодольську громаду. Є руйнування житла. Люди не постраждали.
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