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Оккупанты ночью обстреляли Донецкую область: один человек погиб, еще 2 - получили ранения

Киев • УНН

 • 148089 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Российские оккупационные войска ночью продолжили обстреливать Донецкую область. В результате вражеской атаки на Горловском направлении один человек погиб, двое получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.

Цитата

«На Горловском направлении 1 человек погиб и 2 получили ранения в Бахмуте, поврежден частный дом и многоэтажка. В Торецкой громаде разрушены 4 дома в Курдюмовке, поврежден дом и убит скот в Нелиповке. В Соледарской громаде единичные обстрелы вблизи сел, в Раздоловке поврежден частный ангар», - написал он в Telegram.

Детали

Кириленко отметил, что на Донецком направлении без пострадавших. В Курахово разрушен частный дом, также были прилеты по окрестностям сел. В Авдеевке – одиночные прилеты ночью, два массированных артобстрела под утро. В Очеретинской громаде обстрелы по окрестностям сел - повреждена ЛЭП.

Также на Лисичанском направлении не прекращаются обстрелы Торского и Заречного в Лиманской громаде. Подробности устанавливаются.

Глава региона в очередной раз подчеркнул вопрос немедленной эвакуации.

Дополнение

1 ноября российские войска выпустили 14 ракет по промышленности города Краматорск Донецкой области, обошлось без пострадавших.

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