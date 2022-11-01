Окупанти вночі обстріляли Донецьку область: одна людина загинула, ще 2 - отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупаційні війська вночі продовжили обстрілювати Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки на Горлівському напрямку одна людина загинула, двоє дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.
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«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 зазнали поранень у Бахмуті, пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Торецькій громаді зруйновано 4 будинки у Курдюмівці, пошкоджено будинок та забито худобу у Неліпівці. У Соледарській громаді поодинокі обстріли поблизу сіл, у Роздолівці пошкоджено приватний ангар», - написав він в Telegram.
Деталі
Кириленко зазнчив, що на Донецькому напрямку без постраждалих. У Кураховому зруйновано приватний будинок, також були прильоти по околицях сіл. В Авдіївці – поодинокі прильоти вночі, два масовані артобстріли під ранок. В Очеретинській громаді обстріли по околицях сіл - пошкоджено ЛЕП.
Також на Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Подробиці встановлюють.
Очільник регіону вкотре наголосив про негайну евакуацію.
Доповнення
1 листопада російські війська випустили 14 ракет по промисловості міста Краматорськ Донецької області, обійшлося без постраждалих.