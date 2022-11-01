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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС
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Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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Окупанти вночі обстріляли Донецьку область: одна людина загинула, ще 2 - отримали поранення

Окупанти вночі обстріляли Донецьку область: одна людина загинула, ще 2 - отримали поранення

Київ • УНН

 • 148089 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Російські окупаційні війська вночі продовжили обстрілювати Донецьку область. Внаслідок ворожої атаки на Горлівському напрямку одна людина загинула, двоє дістали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 зазнали поранень у Бахмуті, пошкоджено приватний будинок і багатоповерхівку. У Торецькій громаді зруйновано 4 будинки у Курдюмівці, пошкоджено будинок та забито худобу у Неліпівці. У Соледарській громаді поодинокі обстріли поблизу сіл, у Роздолівці пошкоджено приватний ангар», - написав він в Telegram.

Деталі

Кириленко зазнчив, що на Донецькому напрямку без постраждалих. У Кураховому зруйновано приватний будинок, також були прильоти по околицях сіл. В Авдіївці – поодинокі прильоти вночі, два масовані артобстріли під ранок. В Очеретинській громаді обстріли по околицях сіл - пошкоджено ЛЕП.

Також на Лисичанському напрямку не припиняються обстріли Торського і Зарічного у Лиманській громаді. Подробиці встановлюють.

Очільник регіону вкотре наголосив про негайну евакуацію.

Доповнення

1 листопада російські війська випустили 14 ракет по промисловості міста Краматорськ Донецької області, обійшлося без постраждалих.

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