Николаевская область: из-за вражеских атак ранения за сутки получили 9 гражданских

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Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня утром оккупанты обстреляли окрестности Николаева, под вражескую атаку накануне попали населенные пункты двух районов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.

Цитата

"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет. Все травмированные доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила Замазеева.

Детали

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах, по данным председателя облсовета, находятся 317 граждан, еще 75 пострадавших получили помощь амбулаторно.

По ее словам, вчера под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Галицыновской и Первомайской громадах. Разрушены административные и жилые здания. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми.

Как отмечает Нацполиция в Telegram, повреждений и разрушений за выходные, 9-10 июля, претерпели более 40 объектов гражданской инфраструктуры региона, из них - 37 жилых домов, складские помещения и другие сооружения.

Дополнение 

По Николаеву утром российские оккупанты выпустили не менее 6 ракет, есть раненые.

За 9 июля в Николаевской области ранения получили 16 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

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