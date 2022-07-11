Николаевская область: из-за вражеских атак ранения за сутки получили 9 гражданских
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Сегодня утром оккупанты обстреляли окрестности Николаева, под вражескую атаку накануне попали населенные пункты двух районов. Есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
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"За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 9 человек. Детей среди пострадавших нет. Все травмированные доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - отметила Замазеева.
Детали
Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах, по данным председателя облсовета, находятся 317 граждан, еще 75 пострадавших получили помощь амбулаторно.
По ее словам, вчера под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской, Шевченковской, Галицыновской и Первомайской громадах. Разрушены административные и жилые здания. В результате обстрелов продолжается фиксация возгорания полей с зерновыми.
Как отмечает Нацполиция в Telegram, повреждений и разрушений за выходные, 9-10 июля, претерпели более 40 объектов гражданской инфраструктуры региона, из них - 37 жилых домов, складские помещения и другие сооружения.
Дополнение
По Николаеву утром российские оккупанты выпустили не менее 6 ракет, есть раненые.
За 9 июля в Николаевской области ранения получили 16 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.