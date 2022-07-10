Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вчора, 9 липня, внаслідок обстрілів російських окупантів Миколаївщини поранення дістало ще 16 мирних жителів. Про це повідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.
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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – повідомила Замазєєва.
Деталі
Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Широківській, Березнегуватській та Первомайській громадах.
Внаслідок обстрілів продовжують фіксувати пожежі на полях із зерновими.
Додамо
Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 319 громадян, які постраждали від атак окупантів.