Миколаївщина: вчора окупанти поранили ще 16 людей

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"За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу", – повідомила Замазєєва.

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Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовано у Широківській, Березнегуватській та Первомайській громадах.

Внаслідок обстрілів продовжують фіксувати пожежі на полях із зерновими.

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Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 319 громадян, які постраждали від атак окупантів.