Николаевская область: вчера оккупанты ранили еще 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Вчера, 9 июля, в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области ранения получили еще 16 мирных жителей. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
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"За прошлые сутки в Николаевской области ранения получили 16 человек. Детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – сообщила Замазеева.
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Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Широковской, Березнеговатской и Первомайской громадах.
В результате обстрелов продолжают фиксировать пожары на полях с зерновыми.
Добавим
По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 319 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.