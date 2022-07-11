Миколаївщина: через ворожі атаки поранення за добу дістали 9 цивільних

Цитата

«За минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 9 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі травмовані доставлені у наші медичні заклади і отримують необхідну допомогу», - зазначила Замазєєва.

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Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях, за даними голови облради, перебувають 317 громадян, ще 75 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

За її словами, учора під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Широківській, Березнегуватській, Шевченківській, Галіцинівській та Первомайській громадах. Зруйновані адміністративні та житлові будівлі. У результаті обстрілів продовжується фіксація займання полів з зерновими.

Як зазначає Нацполіція у Telegram, пошкоджень і руйнувань за вихідні, 9-10 липня, зазнали більше ніж 40 об'єктів цивільної інфраструктури регіону, з них - 37 житлових будинків, складські приміщення та інші споруди.

Доповнення

По Миколаєву вранці російські окупанти випустили щонайменше 6 ракет, є поранений.

За 9 липня на Миколаївщині поранення отримали 16 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі доставлені до медичних закладів і отримують необхідну допомогу.