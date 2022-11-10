Оккупанты снова ограбили украинскую церковь: украли старинные иконы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Оккупанты вывезли из церкви ПЦУ во временно захваченном Энергодаре (Запорожская область) семь православных икон конца XVIII – начала XIX века. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
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"Оккупанты отрапортовали о грабеже церкви ПЦУ в Энергодаре, тем самым самостоятельно признавшись в преступлении. Так, россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в православной церкви Украины", - говорится в сообщении.
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Церковные ценности, принадлежащие религиозной громаде, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII– начала XIX века.
Отметим, что в то же время россияне активно грабят музейные фонды Украины. Так, были ограблены музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской областей и те же музеи Мелитополя. Поэтому, вывоз икон в музей, по факту означает дальнейший их вывоз в рф.
Дополнение
В Херсоне российские оккупанты активно грабят жилье людей и ищут тех, кто не "эвакуировался".
В Офисе Президента сообщили, что российские военные и сотрудники фсб грабят дома депортированных ими жителей Херсона.