Оккупанты снова ограбили украинскую церковь: украли старинные иконы

Цитата

"Оккупанты отрапортовали о грабеже церкви ПЦУ в Энергодаре, тем самым самостоятельно признавшись в преступлении. Так, россияне заявили о предотвращении "незаконной попытки" вывоза семи православных икон, которые были найдены в Энергодаре в православной церкви Украины", - говорится в сообщении.

Детали

Церковные ценности, принадлежащие религиозной громаде, оккупанты якобы передали в Мелитопольский государственный краеведческий музей. Речь идет об иконах конца XVIII– начала XIX века.

Отметим, что в то же время россияне активно грабят музейные фонды Украины. Так, были ограблены музеи Крыма, Донецкой, Херсонской, Луганской областей и те же музеи Мелитополя. Поэтому, вывоз икон в музей, по факту означает дальнейший их вывоз в рф.

Дополнение

В Херсоне российские оккупанты активно грабят жилье людей и ищут тех, кто не "эвакуировался".

В Офисе Президента сообщили, что российские военные и сотрудники фсб грабят дома депортированных ими жителей Херсона.