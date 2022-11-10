Окупанти вкотре пограбували українську церкву: вкрали старовинні ікони
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Окупанти вивезли з церкви ПЦУ у тимчасово захопленому Енергодарі (Запорізька область) сім православних ікон кінця XVIII - початку XIX століття. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Цитата
"Окупанти відрапортували про грабунок церкви ПЦУ в Енергодарі, тим самим самостійно зізнавшись у злочині. Так, росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.
Зауважимо, що водночас росіяни активно грабують музейні фонди України. Так, були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя. Тому, вивіз ікон до музею, за фактом означає подальший їх вивіз до рф.
Доповнення
У Херсоні російські окупанти активно грабують помешкання людей та шукають тих, хто не "евакуювався".
В Офісі Президента повідомили, що російські військові та співробітники фсб грабують будинки депортованих ними жителів Херсона.