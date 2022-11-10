Окупанти вкотре пограбували українську церкву: вкрали старовинні ікони

Цитата

"Окупанти відрапортували про грабунок церкви ПЦУ в Енергодарі, тим самим самостійно зізнавшись у злочині. Так, росіяни заявили про запобігання "незаконній спробі" вивезення семи православних ікон, які були знайдені в Енергодарі в православній церкві України", - ідеться у повідомленні.

Деталі

Церковні цінності, яке належать релігійній громаді, окупанти нібито передали до Мелітопольського державного краєзнавчого музею. Йдеться про ікони кінця XVIII – початку ХІХ століття.

Зауважимо, що водночас росіяни активно грабують музейні фонди України. Так, були пограбовані музеї Криму, Донеччини, Херсонщини, Луганщини й ті ж музеї Мелітополя. Тому, вивіз ікон до музею, за фактом означає подальший їх вивіз до рф.

Доповнення

У Херсоні російські окупанти активно грабують помешкання людей та шукають тих, хто не "евакуювався".

В Офісі Президента повідомили, що російські військові та співробітники фсб грабують будинки депортованих ними жителів Херсона.