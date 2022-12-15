Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: есть повреждения и двое раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Оккупационная российская армия сегодня в очередной раз обстреляла артиллерией Никопольский район в Днепропетровской области. Враг ударил по трем громадам. По предварительной информации, два человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"С утра россияне уже несколько раз обстреляли Никопольский район. Попали "Градами" и тяжелой артиллерией по Красногригорьевской, Никопольской и Марганецкой громадам", - написал он.
Детали
По его информации, ранены два человека: 66-летний мужчина в больнице, 67-летняя женщина лечится дома.
Также в громадах повреждены дома и линии электропередач. Последствия еще выясняются.
Дополнение
На протяжении 14 декабря і ночью страдали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады, прилетело не менее 40 вражеских снарядов.