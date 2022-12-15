Дніпропетровщина: три громади накривали вогнем понад 14 годин
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Нікопольський район на Дніпропетровщині продовжує зазнавати ворожих ударів з важкої артилерії та РСЗВ "Град", повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у четвер, 15 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Понад 14 годин тривоги і обстріли трьох громад… Вночi та ранком російські окупаційні війська били по Нікопольщині з "Градів" та важкої артилерії", - повідомив Резніченко.
Деталі
Зі слів голови ОВА, потерпали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. "Туди прилетіли щонайменше 40 ворожих снарядів", - зазначив він.
Попередньо, за даними посадовця, люди не постраждали.
Як вказав Резніченко:
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- У Марганецькій громаді є руйнації приватного житла та господарських споруд. Понівечений газогін.
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- У Червоногригорівській та Мирівській громадах наслідки атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.
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- У інших районах ніч була тихою - без тривог та обстрiлiв. Ранком сирена уже двічі попереджала про небезпеку. Та минулося. І на цю хвилину спокійно.
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Доповнення
На Дніпропетровщині окупанти усю ніч на 14 грудня обстрілювали Нікополь та Марганець.