На Дніпропетровщині окупанти усю ніч обстрілювали Нікополь та Марганець
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти усю ніч атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілів постраждали Нікополь та Марганець, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram, інформує УНН.
Цитата
"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - повідомив Резніченко.
Деталі
Зазначається, що після обстрілів у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередачі. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.
Окрім цього, в обійстях мiстян зайнялися дві пожежі, рятувальники уже їх уже приборкали. Постраждалих немає.
Резніченко поінформував, що в інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно.
Нагадаємо
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти з ночі атакують Україну дронами, які летять з боку узбережжя Азовського моря.