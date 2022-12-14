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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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На Дніпропетровщині окупанти усю ніч обстрілювали Нікополь та Марганець

На Дніпропетровщині окупанти усю ніч обстрілювали Нікополь та Марганець

Київ • УНН

 • 517290 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Російські окупанти усю ніч атакували Нікопольський район на Дніпропетровщині з "Градів", "Ураганів" та важкої артилерії. Унаслідок обстрілів постраждали Нікополь та Марганець, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram, інформує УНН

Цитата

"Тримали під прицілом два міста - Нікополь та Марганець. Направили на житлові квартали понад 50 снарядів", - повідомив Резніченко.

Деталі

Зазначається, що після обстрілів у Нікополі пошкоджені кілька приватних будинків, СТО, газопровід та лінії електропередачі. У Марганці російські снаряди понівечили з десяток приватних будинків та господарських споруд, авто, газогони та електромережі.

Окрім цього, в обійстях мiстян зайнялися дві пожежі, рятувальники уже їх уже приборкали. Постраждалих немає.

Резніченко поінформував, що в інших районах вночі сирена попереджала про небезпеку, обійшлося без ударів. І на цю хвилину спокійно.

Нагадаємо

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти з ночі атакують Україну дронами, які летять з боку узбережжя Азовського моря. 

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