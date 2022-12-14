В Днепропетровской области оккупанты всю ночь обстреливали Никополь и Марганец
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Российские оккупанты всю ночь атаковали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. В результате обстрелов пострадали Никополь и Марганец, сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram, информирует УНН.
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"Держали под прицелом два города - Никополь и Марганец. Направили на жилые кварталы более 50 снарядов", - сообщил Резниченко.
Детали
Отмечается, что после обстрелов в Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередачи. В Марганце российские снаряды изувечели с десяток частных домов и хозяйственных построек, автомобиль, газопроводы и электросети.
Кроме этого, в домах горожан произошло два пожара, спасатели уже их уже обуздали. Пострадавших нет.
Резниченко проинформировал, что в других районах ночью сирена предупреждала об опасности, обошлось без ударов. И в эту минуту спокойно.
Напомним
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты с ночи атакуют Украину дронами, которые летят со стороны побережья Азовского моря.