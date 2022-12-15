Днепропетровщина: три громады накрывали огнем более 14 часов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Никопольский район в Днепропетровской области продолжает подвергаться вражеским ударам из тяжелой артиллерии и РСЗО "Град", сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в четверг, 15 декабря, в Telegram, пишет УНН.
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"Более 14 часов тревоги и обстрелы трех громад… Ночью и утром российские оккупационные войска били по Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии", - сообщил Резниченко.
Детали
По словам главы ОВА, страдали Мировская, Марганецкая и Красногригорьевская громады. "Туда прилетели по меньшей мере 40 вражеских снарядов", - отметил он.
Предварительно, по данным чиновника, люди не пострадали.
Как указал Резниченко:
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- В Марганецкой громаде есть разрушения частного жилья и хозяйственных построек. Изувечен газопровод.
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- В Красногригорьевской и Мировской громадах последствия атак еще уточняются. Идет обследование пораженных территорий.
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- В других районах ночь была тихой – без тревог и обстрелов. Утром сирена уже дважды предупреждала об опасности. Но обошлось. И в эту минуту спокойно.
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Дополнение
В Днепропетровской области оккупанты всю ночь на 14 декабря обстреливали Никополь и Марганец.